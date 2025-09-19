ਹਸਾ-ਹਸਾ ਢਿੱਡੀ ਪੀੜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ' ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 11:06 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਦੀ ਤਾਂ ਹੱਸ ਬੋਲ ਵੇ' ਅੱਜ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
'ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਮਨ ਸਿੱਧੂ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇਰਵਿਨਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿਆਲ ਪਾਰਸ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੀ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਇਰਾ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਨੇਹਾ ਦਿਆਲ, ਏਕਤਾ ਗੁਲਾਟੀ ਖੈਰਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ, ਅਮਰਦੀਪ ਮੰਨਾ, ਨਿਰਭੈ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਵੀ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਗਾਹਰ, ਕਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਕਾਰ ਰੁਸਤਮ, ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਡੀਓਪੀ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਠਾਕੁਰ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸ਼ੇਡਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
