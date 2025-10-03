ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਪੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2025 at 12:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀ ਨਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੀ.ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ' ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏ ਅਤੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਟਿੱਕੀ ਟਾਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ, ਖੇਡ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।" ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ, ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਨਸਲੇਨ ਸੰਚਨਾ ਨਟਰਾਜਨ, ਅਤੇ ਲੁਕਮਾਨ ਅਵਾਰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਬਾਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਜਬ ਵੀ ਮੈੱਟ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ 'ਲਵ ਆਜ ਕਲ', 'ਮੌਸਮ' ਅਤੇ 'ਬਿੱਟੂ ਬੌਸ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਤੂ ਮੇਰਾ 22 ਮੈਂ ਤੇਰਾ 22' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਲੀ ਜੋਟਾ', '83', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 3', 'ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ', 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 2', '9', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 2' ਅਤੇ 'ਜਬ ਵੀ ਮੈਂਟ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-