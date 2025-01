ETV Bharat / entertainment

ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਗ ਦਾ ਬੱਲਾ, ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਾਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼ - THE GREATEST RIVALRY IND VS PAK

The Greatest Rivalry India vs Pakistan ( Documentary Poster )

ਮੁੰਬਈ: ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ 'The Greatest Rivalry' ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਲ ਪਏ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਸਚਿਨ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਗ ਦੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਾਦੂ ਲੋਕ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ

ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ 'The Greatest Rivalry' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, 'ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ...। 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ 7 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ Netflix 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'The Greatest Rivalry: India vs Pakistan' ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਰੁਮਾਂਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗਾ।'