ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 7, 2025 at 5:14 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 5:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦਾ ਵਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਹੋਸਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਰੇ, ਇੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, 'ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ।' ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਬੋਲੋ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ," ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ।" ਫਿਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ 'ਕੀ' ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ," ਪਲੀਜ ਵੈਲਕਮ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ।" ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੰਸ਼ਸਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਏ ਸੀ ਬਿਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਹਿੱਸਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾਰੀ ਬਿਗ ਬੌਸ 19 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਦੇਸ਼ਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਦੇਸ਼ਾ ਯੂਟਿਊਬ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ 'ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ', 'ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ', 'ਲਿਪ ਕਿੱਸ', 'ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ', 'ਦਿਲ ਤੋੜ ਗਈ' ਅਤੇ 'ਨਖਰੋ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
