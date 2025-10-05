ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਇਸ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ETV Bharat / entertainment

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

AMMY VIRK AND TANIA
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2025 at 3:09 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਅੱਜ ਨਾ ਬੁਲਾ ਜੱਟਾਂ' ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ।"

AMMY VIRK AND TANIA
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ (Instagram)

'ਅੱਜ ਨਾ ਬੁਲਾ ਜੱਟਾਂ' ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੋਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਪਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਫਿਲਮ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਗੁਰਜੱਜ, ਗੀਤਾਜ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਅਤੇ ਨਿਕੀਤ ਢਿੱਲੋ ਆਦਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸੋਨਮ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ' ਦੇ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤਾਨੀਆ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਫਨਾ', 'ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ' ਅਤੇ 'ਕਿਸਮਤ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਨੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ 'ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ 2' ਰਾਹੀ ਤਾਨੀਆ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨਾਲ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

