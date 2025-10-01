ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ
ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਮੋਰਨੀ' ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ, ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਮੋਰਨੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਹੀ ਐਲਬਮ ਗਿਲੋਰੀਅਜ਼ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਜਿਆ ਗਾਣਾ 'ਮੋਰਨੀ' ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦਿਲਮਾਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਗਿੱਲ ਮਛਰਾਈ ਅਤੇ ਰੋਨੀ ਅਜਨਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਝਾਂਜਰ' ਨਾਲ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮ ਮਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਵੀਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਸਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੂੰਗਾ' ਲਈ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਪਲੇਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਅੱਗ ਪਾਣੀਆਂ' 'ਚ (ਸਵੀ ਕਾਹਲੋ) 'ਚਮ ਚਮ' (ਕਾਕਾ) , 'ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ' (ਪਾਇਲ ਦੇਵ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
