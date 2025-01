ETV Bharat / entertainment

ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ - RELIGIOUS FILM OF THE NEW YEAR

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭਰੇ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2025 'ਚ ਵੀ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ' ,ਜੋ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨਰਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਵਿਨਰਜ਼ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਬਾਗੀ ਸੰਧੂ ਰੁੜ੍ਹਕਾ ਕਲਾਂ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਯੂ.ਕੇ ਹਨ , ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਟੋਨੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ-ਜਪੁਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਟਾਰਰ ਕੁੜਮਾਈਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ 'ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾਂ ਤੇਰੇ', ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਦੀ 'ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਲਗਦਾ' , ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਲ 'ਬੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ' ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਸਟਾਰਰ 'ਵੇਖੀ ਜਾਂ ਛੇੜੀ ਨਾ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।

