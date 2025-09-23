ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 5:08 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਸਾਜ ਸਿਨੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਡਪਾ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਹਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਪਿੰਕੀ ਸੱਗੂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੰਜੂ ਸੌਲੰਕੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਡੈਵੀ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ ਹੂੰਦਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਭੈ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਭਾਏ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਡਾਰਕ ਰੋਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੁੱਲਾ ਵੈੱਲੀ', 'ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰੱਬਿਆ ਵਾਲੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਥ੍ਰਿਲਰ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਸ਼ ਹੁੰਦਲ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਚੋਖੀ ਸਿਨੇਮਾ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ 'ਬਲੈਕੀਆ' ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-