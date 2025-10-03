ETV Bharat / entertainment

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਛਾਈ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4', ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NIKKA ZAILDAR 4 BOC DAY 1
ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 3, 2025 at 12:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ! ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ! ਹੁਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 9.10 ਫੀਸਦੀ, ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 28.34 ਫੀਸਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 27.51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 26.07 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚੇ। 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆਦਿ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ।

'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੋਨੀਆ ਕੌਰ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੱਜਣ ਆਦਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

NIKKA ZAILDAR 4AMMY VIRK AND SONAM BAJWAਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4 ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨNIKKA ZAILDAR 4 CONTROVERSYNIKKA ZAILDAR 4 BOC DAY 1

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

RBI ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ, 5.5 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ

Samsung Galaxy Tab A11+ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ DeX ਸਪੋਰਟ

ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਰਿਲੀਜ਼, ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੁਣ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਮਚਾਉਣਗੇ ਧਮਾਲ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.