ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਇਸ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ & ਜਿੰਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 5:20 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮਫੇਅਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ & ਜਿੰਨ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਰਾਜਾਸ਼ੂ ਫਿਲਮਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਬਰਸਰੀਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਆਈ 'ਡਾਕੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਲੇਖ਼ਕ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਤਨ ਗਾਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਾਤਰ ਰਹੇ ਜਿੰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਆ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸੁਰਖੀਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਫਰਸਟ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
