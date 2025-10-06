ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ? ਪਰਿਵਾਰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2025 at 9:44 AM IST|
Updated : October 6, 2025 at 10:02 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਬ ਸਾਹਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। “ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ” ਆਉ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਵਸੇ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਲਈ ਅਰਦਾਸ
ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮੈਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਘੈਂਟ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ। ਹੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਬਖ਼ਸ਼ੇ, ਹਿੰਮਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਜੀ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ।"
