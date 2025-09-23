71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਲਾਈਵ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੇਤੂਆ ਦੀ ਲਿਸਟ
ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 2023 ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜੇਤੂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਧੂ ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ ਦੀ "12ਵੀਂ ਫੇਲ" ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦਕਿ "ਕਥਲ - ਏ ਜੈਕਫਰੂਟ ਮਿਸਟਰੀ" ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ (ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ (12ਵੀਂ ਫੇਲ) ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ "ਮਿਸਿਜ਼ ਚੈਟਰਜੀ ਵਰਸਿਜ਼ ਨਾਰਵੇ" ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ ਨੂੰ "ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ "ਰੌਕੀ ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ" ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਜਿੱਤੀ।
71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
- ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ - ਕਥਲ - ਇੱਕ ਜੈਕਫਰੂਟ ਮਿਸਟਰੀ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ - 12ਵੀਂ ਫੇਲ੍ਹ
- ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ - ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ (ਜਵਾਨ) ਅਤੇ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ (12ਵੀਂ ਫੇਲ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ - ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ (ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚੈਟਰਜੀ ਬਨਾਮ ਨਾਰਵੇ)
- ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ - ਮੋਹਨ ਲਾਲ
- ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ - ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ (ਸੁਦੀਪਤੋ ਸੇਨ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ - ਰੌਕੀ ਔਰ ਰਾਣੀ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ - ਭਾਗਵੰਤਾ ਕੇਸਰੀ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ - ਵਾਸ਼
- ਸਰਬੋਤਮ ਤਮਿਲ ਫਿਲਮ - ਪਾਰਕਿੰਗ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ - ਦ ਰੇਅ ਆਫ਼ ਹੋਪ
- ਸਰਵੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ - ਸ਼ਿਲਪਾ ਰਾਓ (ਚਲਈਆ, ਜਵਾਨ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਰਸ਼ ਗਾਇਕ - ਪ੍ਰੇਮੀਸਾਥੁਨਾ (ਬੇਬੀ, ਤੇਲਗੂ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ - ਦ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ
- ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ - ਰੌਕੀ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ (ਢਿੰਡੋਰਾ ਬਾਜੇ ਰੇ)
- ਬੈਸਟ ਮੇਕਅਪਅਤੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ - ਸੈਮ ਬਹਾਦੁਰ
- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ - ਐਨੀਮਲ (ਰੀ-ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਕਸਰ) - ਐਮ ਆਰ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
- ਸਰਵੋਤਮ ਧੁਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ - ਐਨੀਮਲ (ਹਿੰਦੀ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੋਚਕ - ਉਤਪਲ ਦੱਤਾ (ਅਸਾਮ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ - ਹਨੂੰਮਾਨ ਮਾਨ (ਤੇਲਗੂ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਗੀਤ - ਬਾਲਗਮ (ਦ ਗਰੁੱਪ) - ਤੇਲਗੂ
ਨਾਨ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
- ਸਰਵੋਤਮ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੋਚਕ - ਉਤਪਲ ਦੱਤਾ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ - ਗੌਡ, ਵਲਚਰ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ
- ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ - ਸਨਫਲਾਵਰ ਵਰਜ਼ਨ ਦ ਫਸਟ ਵਨ ਟੂ ਨੋ (ਕੰਨੜ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਫ਼ਿਲਮ - ਨੇਕਲ: ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੈਡੀ ਮੈਨ (ਮਲਿਆਲਮ), ਦ ਸੀ ਐਂਡ ਸੇਵਨ ਵਿਲੇਜਸ (ਉੜੀਆ)
- ਨੇਕਲ - ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੈਡੀ ਮੈਨ (ਮਲਿਆਲਮ)
- ਦ ਸੀ ਐਂਡ ਸੇਵਨ ਵੀਲੇਜੇਜ (ਉੜੀਆ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ (ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ) ਹਿੰਦੀ
- ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ (ਫਿਲਮ ਫੋਕਸ) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ
