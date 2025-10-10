ਇਸ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ 14ਵਾਂ ਨਾਟਿਅਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਚਨ

ਇਸ ਨਾਟਕ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ 14ਵਾਂ ਨਾਟਿਅਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਚਨ
14ਵਾਂ ਨਾਟਿਅਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : October 10, 2025 at 4:15 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 14ਵਾਂ ਨਾਟਿਅਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਟਕ 'ਸੱਤਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਏ' ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਨੀਆਂ-ਪ੍ਰਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਲਚਰ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਟਿਅਮ ਗਰੁੱਪ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੀਏਟਰ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਨਾਟਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮ 07: 40 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਲਵਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੇਖਣ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹਨ। ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਯੋਜਿਤ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿਹਰੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਜੱਗੀ ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਉੱਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਡਾ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜੱਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ।
