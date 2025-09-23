ETV Bharat / entertainment

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ? ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ

ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਅੱਜ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ।

FILM MADHANIYAN TEASER
ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।

'ਪ੍ਰਭ ਸਟੂਡਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਕਈ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਬਾਰੇ

ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ,"ਤਿੰਨ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ 4 ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਹੈ।" ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ," ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ... ਮਧਾਣੀਆਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ #ਟੀਜ਼ਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ। 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ "ਮਧਾਣੀਆਂ" ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਪਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ।"

ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ

ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ' ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਨਮ ਢਿੱਲੋ, ਨਵ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ, ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਬੀ.ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਮਨ ਹੰਜਰਾਂ, ਦਿਲਬਰ ਆਰਿਆ, ਜੈਸਮੀਨ ਅਖਤਰ, ਮੰਨਤ ਟੂਰ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਮਾਹਲ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਰੂਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਾਜ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੀਤਿਕਾ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

