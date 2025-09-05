ETV Bharat / entertainment

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ - TEACHERS DAY 2025

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ
ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ (Photo: Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2025

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।

'ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ' (2007) ਅਤੇ 'ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ' (2025)

ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਈਸ਼ਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ (ਆਮਿਰ ਖਾਨ) ਉਸਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ 'ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ 'ਸਿਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਚ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਨਿਊਰੋਡਾਈਵਰਜੈਂਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

'ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ'

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਹੈਰੀ ਪੋਟਰ' ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਲਬਸ ਡੰਬਲਡੋਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੰਬਲਡੋਰ ਹੌਗਵਰਟਸ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹੱਸਮਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਜਾਦੂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਕੁੰਗ ਫੂ ਪਾਂਡਾ'

'ਕੁੰਗ ਫੂ ਪਾਂਡਾ' ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿਫੂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਿਫੂ ਕਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

'ਸੁਪਰ 30' (2019)

'ਸੁਪਰ 30' ਗਣਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਆਈਆਈਟੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

'ਹਿਚਕੀ' (2018)

ਸਿਧਾਰਥ ਪੀ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਹਿਚਕੀ' ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੈਨਾ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟੌਰੇਟ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

