ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਰ, ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Kili Paul
Kili Paul (Photo: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 6, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਲੀ ਪੌਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆਏ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਨੇ ਦਿਲਾਸਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਦਰਦੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਲੀ ਪੌਲ

ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਦਾ ਜਨਮ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਲੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗੀਤਾਂ ਉਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਣਾ, ਵਾਮਿਕਾ ਗੱਬੀ, ਰਿਚਾ ਚੱਢਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਿਲੀ ਪੌਲ ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

SOCIAL MEDIA STAR KILI PAULਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਕਿਲੀ ਪੌਲKILI PAUL ON PUNJAB FLOODSPUNJAB FLOODS UPDATEKILI PAUL

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣਾ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਸੰਕੇਤ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਛਣ, ਕਰੋ ਪਛਾਣ

YouTube Premium Family Plan ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਇਹ ਚਲਾਕੀ!

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.