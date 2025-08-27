ETV Bharat / entertainment

"ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19" ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 800 ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁੰਦਰੀ, ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ - TANYA MITTAL

"ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19" ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ 800 ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ: "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19" ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 800 ਸਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਨਿਆ, ਜੋ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤਾਨਿਆ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, "ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾੜੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਂ 3 ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਨ ਭਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਾਂਗੀ।"

ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ "ਘਰਵਾਲੋਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ" ਥੀਮ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ, ਅਵੇਜ਼ ਦਰਬਾਰ, ਅਸ਼ਨੂਰ ਕੌਰ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਨਗਮਾ ਮਿਰਾਜਕਰ, ਕੁਨਿਕਾ ਸਦਾਨੰਦ, ਬਸੀਰ ਅਲੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਜਾਜ, ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ, ਨੇਹਲ ਚੁਦਾਸਮਾ, ਨਤਾਲੀਆ ਜਾਨੋਜ਼ੇਕ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ, ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਗਿਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਤਾਨਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਨੀਲਮ ਗਿਰੀ, ਨਤਾਲੀਆ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬਜਾਜ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਨਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜੀਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ "ਮੈਡਮ" ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਨੂੰ "ਬੌਸ" ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਿਆ ਹੰਝੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ, ਜਿਸਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੁਆਰਾ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। "ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19" ਜੀਓਹੌਟਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕਲਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਅਸਲ ਡੱਚ ਬਿੱਗ ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੌਨ ਡੀ ਮੋਲ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ "ਹਾਊਸਮੇਟਸ" ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ।

