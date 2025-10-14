ETV Bharat / entertainment

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਭੈਣ, ਪਟਨਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਭੈਣ ਦਿਵਿਆ ਗੌਤਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ।

BIHAR ELECTION 2025
sushant singh rajput cousin Divya Gautam (Photo: Instagram/IANS)
ਪਟਨਾ: ਮਰਹੂਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦਿਵਿਆ ਗੌਤਮ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨੇ ਦਿਵਿਆ ਗੌਤਮ ਸਮੇਤ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦਿਵਿਆ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਦੀਘਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ​​ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਦਿਵਿਆ ਗੌਤਮ?

ਦਿਵਿਆ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਲਲਿਤਾ ਗੌਤਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪਟਨਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਵਿਆ ਨੇ AISA ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ 64ਵੀਂ BPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। UGC-NET ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਿਵਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

2020 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਚੌਰਸੀਆ ਦੀਘਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 46,073 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 97,044 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 50,971 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।

