ਆਖਿਰ ਕਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰੀ? ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਪਿਆਰ

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

September 7, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤਾ ਸ਼ੇਅਰ

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਾਇਕਾ ਬੇਜੁਬਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਮੈਨੂੰ।"

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ?

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਲੁੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿਓ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਓਵੇਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਥੋਡਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਰੂਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ।"

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੂਟ' ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਦੀ ਫਿਰਾਂ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ, ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਜੱਟ ਦਿਸਦਾ, ਕੋਕਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਛੋਕਰਾ, ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

