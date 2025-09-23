ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ, ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਰੀ?

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ, ਜਾਣੋ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਰੀ?
ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : September 23, 2025 at 12:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਲੈ ਗਾਣੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ... ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਅਕਤਬੂਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਅਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ - ਸਵੈ-ਨਿਧੀ, ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ, ਸਵੈ-ਬਣਾਇਆ। ਗਾਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਦਸ਼ਾਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ? ਅਕਤੂਬਰ ਮਹਿਨੇ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਾਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਾਇਕਾ ਦੇ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ 12, 22, 25, 9, 10, 2 ਅਤੇ 7 ਆਦਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
