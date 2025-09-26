ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?

ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?
ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 26, 2025 at 9:56 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਅਕਤਬੂਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਮੈਂ ਅੱਕਣਾਂ ਨਈਂ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾਂ ਨਈਂ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਈਂ ..। ਗਾਹ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ। 10 ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ।" ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ 10 ਜਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦਿਲਬਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ 'ਦਿਲਬਰ' ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਓ ਹੋ, ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ?"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕਾ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ
ਜੇਕਰ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੂਜੀ ਵਾਰ', 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ', 'ਉੱਡ ਦੀ ਫਿਰਾਂ', 'ਪਟਾਕੇ', 'ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ', 'ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ', 'ਜਾਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ', 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾ ਛੋਕਰਾ', 'ਜੱਟ ਦਿਸਦਾ', 'ਪੋਸਟਰ ਲਗਵਾ ਦੋ', 'ਮੋਰਨੀ', 'ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ', 'ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ', '9-9 ਮਸ਼ੂਕਾਂ', 'ਫਿਲਹਾਲ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
