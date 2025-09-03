ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮਿਕ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਕਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰੇ।
ਕਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਧੱਕੇ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ:
"ਇਹ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਿਆਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ) ਨੇ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਚਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਆਗਤ ਲਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਬ ਆਏ ਨੇ, ਐੱਸਪੀ ਸਾਹਬ ਆਏ ਨੇ"...ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਹੋਸਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ...ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?"
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਸਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ "ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।" ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਕੋਲ ਸਲਿੱਪ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:
"ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨਹਾ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਛਣਕਾਟਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਪਾਪਾ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: