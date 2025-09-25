ETV Bharat / entertainment

ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਭੀਜੋਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ABHIJOT DIED
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ (Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 2:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ

ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,' ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭੀਜੋਤ। RIP ਲਿਟਲ ਏਂਜਲ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਅਭੀਜੋਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਹਾਂਗਾ। ਛੋਟੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ

ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਹਾਦਰ ਰੂਹ RIP ਛੋਟੀ ਬਹਾਦਰ ਏਂਜਲ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ!" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,"ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SONU SOODFLOOD HIT PUNJABABHIJOT DIEDSONU SOOD ON ABHIJOTPUNJAB FLOODS UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਜੇਕਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਝ ਜਾਵੇ ਅਖੰਡ ਜੋਤ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੈ ਅਸ਼ੁੱਭ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.