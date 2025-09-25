ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਅਭੀਜੋਤ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ
8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
Published : September 25, 2025 at 2:49 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਦੁੱਖ
ਅਦਾਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ X ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,' ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਭੀਜੋਤ। RIP ਲਿਟਲ ਏਂਜਲ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ।" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਅਭੀਜੋਤ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰਹਾਂਗਾ। ਛੋਟੀ ਪਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ।"
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ
ਅਦਾਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਬਹਾਦਰ ਰੂਹ RIP ਛੋਟੀ ਬਹਾਦਰ ਏਂਜਲ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ," ਅਭਿਜੋਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਸੰਵੇਦਨਾ!" ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Will miss you Avijot💔— sonu sood (@SonuSood) September 24, 2025
RIP Little angel.
Don’t worry will take care of your parents. 🙏 pic.twitter.com/pYqkRGtBGD
8 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਅਜਿਹੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੀਮ ਵੱਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,"ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
