'ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ', ਆਖਿਰ ਇਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ?
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ।
ਜੋਧਪੁਰ: ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋਧਪੁਰ ਤੋਂ ਨਾਗੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਓਸੀਅਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਟਖਾ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੁਟਖਾ ਥੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ "ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ" ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਰੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਸੁਰੇਸ਼ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
'ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ'
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਰਚਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਦ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ? ਕੀ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
