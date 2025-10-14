ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ, ਬੋਲੀ-ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ...
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ "ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 3", "ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਾਅ" ਅਤੇ "ਹੌਂਸਲਾ ਰੱਖ" ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ "ਬਾਗ਼ੀ 4" ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ "ਏਕ ਦੀਵਾਨੇ ਕੀ ਦੀਵਾਨੀਅਤ" ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣ (ਕਿਸਿੰਗ ਸੀਨ) ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ?"
ਸੋਨਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਣ।" ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚੁੰਮਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਈ ਸੀ? ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ।" ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।"
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4" ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਜਲਦ ਤੀਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
