ਕੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਮੁਟਿਆਰ ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ 'ਹਾਊਸ ਫੁੱਲ 5' ਅਤੇ 'ਬਾਗੀ 4' ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
'ਬਾਰਡਰ 2' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ 'ਪੰਜਾਬ 1984', 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2' ਅਤੇ 'ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ
ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ," @sonambajwa ਦਾ #Border2 ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ, @diljitdosanjh ਦੇ ਉਲਟ। ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਵਰੁਣ ਧਵਨ, ਮੇਧਾ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਮੋਨਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਬਾਰੇ
ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ 2' ਅਗਲੇ ਸਾਲ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਦੀ 1997 ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ 'ਬਾਰਡਰ' ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੁੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੇਪੀ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
