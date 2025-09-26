ETV Bharat / entertainment

ਕੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਕਟਵਾਏ ਸੀ ਵਾਲ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੱਥ

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨੌਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

AMAR SINGH CHAMKILA
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (ETV Bharat (Special Arrangement))
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 10:37 AM IST

2 Min Read
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।


ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ' ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਮੌਤ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ (ETV Bharat (Special Arrangement))

1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਅਲਸਿਟਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਲੰਬੀ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਜਾਰਿਆ ਅਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ,"ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪਰ ਮਾਣ ਭਰੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਵਾਂਗ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ ਅਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।" ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਲੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਐਵਾਰਡਸ

ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਲਈ ITA ਪੁਰਸਕਾਰ /IIFA ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ /ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਸਿਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ/IIFA ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਵੀ ਇਸੇ ਕਲਟ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਚੁਆਇਸ ਅਵਾਰਡ 2025 'ਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ।

ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਵੇਨਿਸ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚਮਕੀਲਾ' ਲਈ ਵਾਲ ਕਟਵਾਏ ਸੀ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕੀਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇਮਤਿਆਜ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

