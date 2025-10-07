ETV Bharat / entertainment

ਇਸ ਗਾਣੇ ਲਈ ਮੁੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋੜੀ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ।

SABBA MRAR
ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਾਂ ਵਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੀਤ ਲਈ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਜਿਆ ਇਹ ਗੀਤ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸੋਰਾਇਆ' ਵੱਲੋ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਂ ਸੱਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

SABBA MRAR
ਗਾਇਕ ਸੱਬਾ ਅਤੇ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖਤਰ (ETV Bharat (Special Arrangement))

'ਟਾਈਮਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਅਧੀਨ ਸੰਗ਼ੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗੁਰੀ ਨਿਮਾਣਾ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਵੱਲੋ ਖੁਦ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬੀਟ ਸੋਂਗ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁਨਗੁਨ ਬਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਹ ਦੋਨੋ ਫਨਕਾਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਣਿਆ ਵਿੱਚ 'ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣੀ', 'ਹੱਥ ਤੰਗ','ਐਂਕਲੇਟਸ', 'ਰਲੇਸ਼ਨ', 'ਨਰਸਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਕਰਦੀ ਕੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

