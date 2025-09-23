ਇਸ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੂਰਾ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : September 23, 2025 at 11:48 AM IST|
Updated : September 23, 2025 at 12:04 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH) ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਏਮਜ਼-ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੂਸਜਾਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਗੁਹਾਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ (GMCH) ਵਿਖੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਦਿਵਿਆ ਪਾਟੇ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜੁਨ ਭੋਗੇਸ਼ਵਰ ਬਰੂਆ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
The final goodbye to the legend, #BelovedZubeen.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025
You will always be alive in our hearts and thoughts. https://t.co/FRYccUh3cy
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਬਿਤਰਾ ਮਾਰਗੇਰੀਟਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਿਮਾ ਸੈਕੀਆ ਗਰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।"
ਅਸਾਮੀ ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਮਰਕੁਚੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਕਾਮਰਕੁਚੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
A few hours left before #BelovedZubeen begins his final journey.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
A short while ago, I joined his well wishers at Sarusajai Stadium to pay my tributes.
The last 2 days symbolised the love he commands over people.
There will never be another Zubeen💔 pic.twitter.com/gVRgbOFmT6
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜ਼ੁਬੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਸਕਾਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।"
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਪਾਮੀ ਬੋਰਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁਣ ਗਰਗ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗੌਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ, ਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਬੀਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗਰਿਮਾ ਸੈਕੀਆ ਗਰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Ahead of the final goodbye to Zubeen, I inspected the cremation site and took stock of the preparations. pic.twitter.com/465bsmNZwy— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੋਨਾਪੁਰ ਦੇ ਕਮਾਰਕੁਚੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਵਿੱਘਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
