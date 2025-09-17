ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕਾਂ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Heritage India Tour' ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'District by Zomato' ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-
|ਸ਼ਹਿਰ
|ਤਰੀਕ
|ਹੈਦਰਾਬਾਦ
|19 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਬੰਗਲੁਰੂ
|20 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ
|27 ਸਤੰਬਰ 2025
|ਜਲੰਧਰ
|4 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਰੋਹਤਕ
|12 ਅਕਤੂਬਰ 2025
|ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
|8 ਨਵੰਬਰ 2025
|ਖੰਨਾ
|22 ਨਵੰਬਰ 2025
|ਸੰਗਰੂਰ
|29 ਨਵੰਬਰ 2025
|ਪਾਣੀਪਤ
|7 ਦਸੰਬਰ 2025
|ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ
|ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
|ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
|ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
|ਪੁਣੇ
|16 ਜਨਵਰੀ 2026
|ਮੁੰਬਈ
|ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
|ਸਿਰਸਾ
|23 ਜਨਵਰੀ 2026
|ਲਖਨਊ
|25 ਜਨਵਰੀ 2026
|ਕੋਲਕਾਤਾ
|30 ਜਨਵਰੀ 2026
|ਅੰਬਾਲਾ
|7 ਫਰਵਰੀ 2026
|ਦਿੱਲੀ
|ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
|ਦੇਹਰਾਦੂਨ
|1 ਮਾਰਚ 2026
|ਜੰਮੂ
|7 ਮਾਰਚ 2026
|ਲੁਧਿਆਣਾ
|14 ਮਾਰਚ 2026
|ਬਠਿੰਡਾ
|28 ਮਾਰਚ 2026
|ਪੰਚਕੂਲਾ
|4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
|ਹਿਸਾਰ
|11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਾਰੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ', 'ਉਡਾਰੀਆਂ', 'ਇੱਕੋ-ਮਿੱਕੇ', 'ਸੱਜਣ ਰਾਜੀ', 'ਰੁਤਬਾ', 'ਫੁੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ', 'ਤਿਤਲੀ', 'ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ', 'ਮਤਵਲੀਏ', 'ਸਾਈ ਵੇ', 'ਨਿਹਾਰ ਲੈਣ ਦੇ', 'ਹਮਾਇਤ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
