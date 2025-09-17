ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਰੀਕਾਂ

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SATINDER SARTAAJ
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ (Facebook @Satinder Sartaaj)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦਾ ਨਾਮ 'Heritage India Tour' ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 'District by Zomato' ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:-

ਸ਼ਹਿਰ ਤਰੀਕ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ 19 ਸਤੰਬਰ 2025
ਬੰਗਲੁਰੂ 20 ਸਤੰਬਰ 2025
ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ 27 ਸਤੰਬਰ 2025
ਜਲੰਧਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2025
ਰੋਹਤਕ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2025
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2025
ਖੰਨਾ 22 ਨਵੰਬਰ 2025
ਸੰਗਰੂਰ 29 ਨਵੰਬਰ 2025
ਪਾਣੀਪਤ 7 ਦਸੰਬਰ 2025
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਪੁਣੇ 16 ਜਨਵਰੀ 2026
ਮੁੰਬਈ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਸਿਰਸਾ 23 ਜਨਵਰੀ 2026
ਲਖਨਊ 25 ਜਨਵਰੀ 2026
ਕੋਲਕਾਤਾ 30 ਜਨਵਰੀ 2026
ਅੰਬਾਲਾ 7 ਫਰਵਰੀ 2026
ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਦੇਹਰਾਦੂਨ 1 ਮਾਰਚ 2026
ਜੰਮੂ 7 ਮਾਰਚ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ 14 ਮਾਰਚ 2026
ਬਠਿੰਡਾ 28 ਮਾਰਚ 2026
ਪੰਚਕੂਲਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਹਿਸਾਰ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026

ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਬਾਰੇ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ 20 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗਾਇਕ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ', 'ਉਡਾਰੀਆਂ', 'ਇੱਕੋ-ਮਿੱਕੇ', 'ਸੱਜਣ ਰਾਜੀ', 'ਰੁਤਬਾ', 'ਫੁੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ', 'ਤਿਤਲੀ', 'ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ', 'ਮਤਵਲੀਏ', 'ਸਾਈ ਵੇ', 'ਨਿਹਾਰ ਲੈਣ ਦੇ', 'ਹਮਾਇਤ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗਾਇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਦਦ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

For All Latest Updates

TAGGED:

SATINDER SARTAAJ INDIA TOURHERITAGE INDIA TOURSATINDER SARTAAJ UPCOMING EVENTSUPCOMING INDIA TOURSATINDER SARTAAJ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੋ

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

WhatsApp ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗਾ ਇਹ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ

ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.