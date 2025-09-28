ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਦੱਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਧਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਗਾਇਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਗਾਇਕ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 12 ਘੰਟੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੇਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ, ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਡਨੀ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਵੈਂਟੀਲੈਂਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੈਂਟੀਲੈਂਟਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਡੀ ਆਪ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਬਾਈ ਦਾ ਬੀਪੀ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਗਾਇਕ
ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ," ਕਈ ਮੂਰਖ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ RIP ਲਿਖ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵਜ੍ਹਾਂ
ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। 4-5 ਬੰਦੇ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਨੈਕਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਨਹੀਂ, ਬਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਆ ਬੱਸ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਫਰੈਕਚਰ ਨੇ ਅਤੇ ਪਸਲੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ।"
ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਗਾਇਕ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ FIR ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।"
