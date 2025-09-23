ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ...

ETV Bharat / entertainment

ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਹਾ-ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ...

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 3:05 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ 'ਕੈਨੇਡਾ ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਟੂਰ 2025' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਟੂਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,"ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ। ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਸਾਂਝੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀ ਆਲ ਆਵਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 10 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਊਂਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।"

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ (Instagram)

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ,"ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਫੋਕ ਸਟਾਰ ਟੂਰ 2025 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ! ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ, ਰੂਹ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਕਮਾਲ ਸੀ!"

ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ 'ਫੁੱਲਕਾਰੀ', 'ਫਿਕਰ ਕਰੀ ਨਾ ਅੰਮੀਏ', 'ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ', 'ਯਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ', 'ਕੰਗਣ', 'ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ', 'ਮੁਕਾਬਲਾ', 'ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀਏ', 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਟਰਨਜ਼', 'ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ', 'ਲਾਵਾਂ', 'ਚੰਨ੍ਹ ਵਰਗੀ', 'ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ', 'ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਘਰ', 'ਫਤਿਹ ਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

