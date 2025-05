ETV Bharat / entertainment

ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗਾਇਕ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ - PAWANDEEP RAJAN OUT OF DANGER

ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਗਾਇਕ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਡਾਕਟਰ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 6, 2025 at 2:16 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:25 PM IST 2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਨੋਇਡਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 12 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗਾਇਕ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਪਵਨਦੀਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦੇ ਭਰਾ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨਦੀਪ ਨੂੰ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚੀ ਗਾਇਕ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦੀ ਜਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਡਾਕਟਰ (Etv Bharat) ਪਵਨਦੀਪ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ

Last Updated : May 6, 2025 at 2:25 PM IST