ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ?

ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਾਜਨ ਗਏ ਸੀ।

MANKIRT AULAKH HELP PUNJAB FLOODS
MANKIRT AULAKH HELP PUNJAB FLOODS (Instagram)
Published : September 8, 2025 at 12:22 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 100 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋ 10 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾਂ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਖੁਦ ਵੀ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਵੰਡੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵੱਲੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਾਇਕ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ,"ਅਸੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵੰਡਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਟਰਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰ

ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਵੱਲੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੰਮੈਟ ਬਾਕਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ," ਇੱਕ ਦੋ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਰੇਤੋ ਰੇਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।"

