ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ 'ਬਾਗੀ 4' 'ਚ ਗਾਇਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣਾ - JOSH BRAR

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਬਾਗੀ 4' ਲਈ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Singer Josh Brar
Singer Josh Brar (Photo: Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 18, 2025 at 4:06 PM IST

2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਬਣ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਨਕਾਰ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ' ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਗੀ 4' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸੰਨਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਜਿਦ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਏ. ਹਰਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਹਰਨਾਜ਼ ਸੰਧੂ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਣਿਆ ਨੂੰ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

05 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਗਾਣੇ 'ਗੁਜ਼ਾਰਾ' ਨੇ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਟੰਡਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਆਵਾਜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਛਾਅ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਰੀਕ੍ਰਿਏਟ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਆਗਾਜ਼, ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਅਲੀ ਮਤੋਈ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ-ਜਗਦੀਪ ਵੜਿੰਗ, ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਨੇ ਰਚੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਿੱਲਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਗਾਇਕੀ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

