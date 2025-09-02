ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' ਅਤੇ 'ਮਧਾਣੀਆਂ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਉਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰੂਹ ਦਾ ਹਾਣੀ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਫੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜਿੰਮਾ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜੈਸੀ ਧਨੋਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਮਨੀ ਔਜਲਾ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੀ ਔਜਲਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਕਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਧਾਣੀਆਂ', ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਵ ਬਾਜਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਮਨੀ ਔਜਲਾ ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਡ 'ਮਾਫੀਆ ਮੁੰਡੇਰ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿੱਚ 'ਸਿਫਤਾਂ' ਨਾਲ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਅਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਲੰਡਨ', 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ', 'ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ' ਅਤੇ 'ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ', 'ਦਸੰਬਰ', 'ਅਸ਼ਕੇ', 'ਗੱਲਾਂ', 'ਰੋਕਾ' ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਅ ਗਏ।
