ETV Bharat / entertainment

10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ - GIPPY GREWAL

ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ( Photo: Special Arrangement )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 27, 2025 at 12:41 PM IST | Updated : May 27, 2025 at 1:06 PM IST 2 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਖੇੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੇ ਅਤੇ ਚਹਿਕਦੇ ਰਹੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਕਟ ਰੂਪੀ ਬੱਦਲ ਗਹਿਰਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਅਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਅਸਵਾਲ (Photo: Special Arrangement) ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਅਸਵਾਲ, ਜੋ ਪਿਛਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੋਦ ਅਸਵਾਲ (Photo: Special Arrangement)

Last Updated : May 27, 2025 at 1:06 PM IST