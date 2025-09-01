ETV Bharat / entertainment

ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਮਸੀਹਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ, 200 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗੋਦ - AMMY VIRK

ਗਾਇਕ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 200 ਘਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Singer Ammy Virk
Singer Ammy Virk (PHOTO: ETV Bharat/ Special arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 1, 2025 at 4:45 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 200 ਘਰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੀਹੋ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ 200 ਘਰ ਗੋਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ।

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਨੂੰ ਵਲੂੰਧਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਗਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਕਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਰੌਕਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

