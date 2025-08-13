ETV Bharat / entertainment

Sholay 50th Anniversary: 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ, ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ - SHOLAY 50 YEARS

ਸ਼ੋਲੇ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1975 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

Sholay 50th Anniversary
Sholay 50th Anniversary (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 13, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸ਼ੋਲੇ' 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2000 ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ...।

'ਸ਼ੋਲੇ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ

ਸ਼ੋਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਲੀਮ-ਜਾਵੇਦ ਜੋੜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦਾ ਬਜਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਮਿਲੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 'ਠਾਕੁਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਗੱਬਰ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਕ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਏਕੇ ਹੰਗਲ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।

'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਸਚਿਨ ਪਿਲਗਾਂਵਕਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ

ਸ਼ੋਲੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੌਬੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਨੇ ਮੁਗਲ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸ਼ੋਲੇ' 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2000 ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ...।

'ਸ਼ੋਲੇ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ

ਸ਼ੋਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਲੀਮ-ਜਾਵੇਦ ਜੋੜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦਾ ਬਜਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਮਿਲੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 'ਠਾਕੁਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਗੱਬਰ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਕ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਏਕੇ ਹੰਗਲ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।

'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਸਚਿਨ ਪਿਲਗਾਂਵਕਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ

ਸ਼ੋਲੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੌਬੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਨੇ ਮੁਗਲ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOLAY 50TH ANNIVERSARYਸ਼ੋਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ 50 ਸਾਲSHOLAY UNKNOWN FACTSSHOLAY 50 YEARS CELEBRATIONSHOLAY 50 YEARS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਰਹਿਣਗੇ ਬੰਦ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਰੀਕਾਂ

2030 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤਿਆਰ, IOA ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੈ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਣੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.