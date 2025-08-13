ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਈਕਾਨਿਕ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਆਪਣੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਸ਼ੋਲੇ' 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ 5 ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2000 ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ...।
'ਸ਼ੋਲੇ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਜਟ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ
ਸ਼ੋਲੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੱਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਲੀਮ-ਜਾਵੇਦ ਜੋੜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਦਾ ਬਜਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਫੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਮਿਲੀ।
ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 'ਠਾਕੁਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤੀ ਲਈ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਗੱਬਰ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਅਦਾਕਾਰ ਮੈਕ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਏਕੇ ਹੰਗਲ ਨੂੰ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ।
'ਸ਼ੋਲੇ' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 4 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਸਚਿਨ ਪਿਲਗਾਂਵਕਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ
ਸ਼ੋਲੇ 70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੌਬੀ, ਮੁਕੱਦਰ ਕਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ, ਅਮਰ ਅਕਬਰ ਐਂਥਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 'ਸ਼ੋਲੇ' ਨੇ ਮੁਗਲ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: