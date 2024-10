ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ', ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ - Shehnaaz Gill

ETV Bharat / entertainment

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ', ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਹਿੱਸਾ - Shehnaaz Gill

By ETV Bharat Entertainment Team

Shehnaaz Kaur Gill Ready For Australia and New Zealand Tour ( instagram )