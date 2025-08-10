ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟਾਰਰ 'ਅਕਾਲ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਕ ਕੁੜੀ' ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਸ਼ਨਸ਼ੇਸ਼ਨਲ ਚਿਹਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ।
'ਰਾਯਾ ਪਿਕਚਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਮੋਰ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਕਰੇਗੀ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਦਾਰ
'ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਸ਼ਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵੱਲ ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
'ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਅਕਾਲ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੋਲੈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਉਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੱਲੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅਪ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।