ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸਟਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਖਿਤਾਬ

ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਸਟਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਖਿਤਾਬ
IMDb ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ' ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 1, 2025 at 12:56 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਇੱਕ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਆਨਸਕ੍ਰੀਨ ਜੋੜੀ ਹਨ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। IMDb ਨੇ ਆਪਣੀ 25 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਟਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੁਕੋਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ IMDb ਨੇ "25 Years of Indian Cinema (2000-2025)" ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ IMDb ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 130 ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
IMDb ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2000 ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ 25 ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ IMDb ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2000 ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 9.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਹਨ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੂੰ IMDb ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਤਾਬ" ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
IMDb ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'
ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀ।'
