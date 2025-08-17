ਫਰੀਦਕੋਟ: ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਲਰਜ ਚੈੱਨਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 13' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ਼' ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਬਦੇਸ਼ਾ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਾਇਕ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਬਦੇਸ਼ਾ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ 'ਨਖਰੋ', 'ਲਿਟਲ ਸਟਾਰ' ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਬਹਿਨਾ' ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 13 ਦੇ ਜੇਤੂ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਭੈਣ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਵੱਲੋ ਅਹਿਮ ਭੁੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ?
ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਸਤੰਬਰ 24 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ ਖੁਦ ਅਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-