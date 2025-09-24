ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਖੁਸ਼ੀ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਵਾਰਡ, ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਖੁਸ਼ੀ
71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਗਜ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਨੂੰ 71ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਪਤਨੀ ਗੌਰੀ ਖਾਨ, ਧੀ ਸੁਹਾਨਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ "ਜਵਾਨ" ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੁਹਾਨਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਹਾਨਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਸਿਰਫ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਧਾਈਆਂ ਪਾਪਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਸੁਹਾਨਾ ਅਤੇ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ।" ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਫਰਾਹ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।" ਜੂਹੀ ਚਾਵਲਾ, ਅਨੰਨਿਆ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਇਆ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਖਾਨ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਗੌਰੀ ਖਾਨ
ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੌਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਹਰੁਖ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੌਰੀ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।"
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਨਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਕਰਾਂਤ ਮੈਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ '12ਵੀਂ ਫੇਲ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਲੋਟਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
