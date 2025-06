ETV Bharat / entertainment

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀਕੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਅਗੇਨ', ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼? - MR AND MRS 420 AGAIN

MR AND MRS 420 AGAIN ( ETV Bharat (Special Arrangements) )

Published : June 22, 2025 at 11:13 AM IST | Updated : June 22, 2025 at 11:23 AM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ-ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ 420 ਅਗੇਨ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਭਾਗ 2 ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਨਲਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਫਰਾਈਡੇ ਰਸ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਏ ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਰੁਪਾਲੀ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵਲੋ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ, ਮੋਨਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ, ਰੁਪਾਲੀ ਗੁਪਤਾ, ਜਪਨੀਤ ਲੂਥਰਾ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਸੰਜੀਵ ਅੱਤਰੀ, ਮਿਸ਼ੇਲ ਗੌਤਮ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੌਤੀ, ਐਰੀ ਗਿੱਲ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਭੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

