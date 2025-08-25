ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭੂਟਾਨੀ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 2025 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਈਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ', 'ਸ਼ਾਯਰ', 'ਵਾਰਨਿੰਗ 2' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ' ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ, ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਨਾਇਕਰਾ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਦਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਟੀਨਾ ਆਹੂਜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੰਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ। ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਅਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਵਾਰਡ
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੂੰ ਭੂਟਾਨੀ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਅਬੈਕ ਗਾਇਕ (ਪੁਰਸ਼) ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸ਼ਾਯਰ' ਵਿਚਲੇ ਗੀਤ 'ਭੁੱਲੀਏ ਕਿਵੇਂ' ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਬਾਰੇ...ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਐਵਾਰਡ, ਪੀਸੀਏ ਸਟੇਡੀਅਮ-ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਯਰ ਨੇ 4 ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ...ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ (ਆਲੋਚਕ), ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾ ਔਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ, ਸ਼ਾਯਰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਈ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ
- ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ: ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ
- ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ (ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਲਈ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ (ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ), ਸ਼ਾਯਰ (ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ)
- ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ (ਪੁਰਸ਼): ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀਂ ਲਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ
- ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ (ਆਲੋਚਕ): 'ਓਏ ਭੋਲੇ ਓਏ' ਲਈ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ
- ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ (ਮਹਿਲਾ): 'ਸ਼ਾਯਰ' ਲਈ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ
- ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ (ਆਲੋਚਕ) : ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ (ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ (ਪੁਰਸ਼): 'ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ' ਲਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਨੀਂ ਲਈ ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ।
- ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ (ਮਹਿਲਾ): ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੁੜੈਲ ਟੱਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ
- ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ 'ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ' ਲਈ ਅਤੇ 'ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ' ਨੂੰ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਲਈ
- ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਮਹਿਲਾ: ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਦਹੀਆ
- ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਪੁਰਸ਼: ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਰਾੜ
- ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਅਬੈਕ ਗਾਇਕ (ਪੁਰਸ਼): ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ (ਭੁੱਲੀਏ ਕਿਵੇਂ) (ਸ਼ਾਯਰ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਪਲੇਅਬੈਕ ਗਾਇਕਾ (ਮਹਿਲਾ): ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ (ਨਗਰੀ ਨਗਰੀ) ਲਈ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾਂ
- ਸਰਵੋਤਮ ਕਹਾਣੀ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ
- ਸਰਬੋਤਮ ਪਟਕਥਾ: ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਲਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ
- ਸਰਬੋਤਮ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲਈ ਦੀਪੇਸ਼ ਵਰਮਾ
- ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਵਾਦ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲਈ ਬਲਦੇਵ ਗਿੱਲ
- ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਐਲਬਮ: ਸ਼ਾਯਰ (ਬੀਟ ਮੰਤਰੀ, ਗਗਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਗੁਰਮੋਹ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਬੋਲ: ਹਰਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪਰਿੰਦੇ (ਜੱਟ ਨੂੰ ਚੁੜੈਲ ਟੱਕਰੀ)
- ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ
- ਸਰਵੋਤਮ ਪੁਸ਼ਾਕ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲਈ ਸਨੇਹਾ ਕੁਮਾਰ
- ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ: 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਲਈ ਮਨੀਸ਼ ਮੋਰ
- ਸਰਵੋਤਮ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਲਾਲਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 2' ਲਈ
- ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਲਈ ਵਿਜੇ ਡੁਲਗਚ
- ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ: ਸਿਰਾਜ ਸਈਦ ਨੂੰ 'ਵਾਰਨਿੰਗ 2' ਲਈ
- ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਲਹਿੰਗਾ (ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3) ਲਈ
- ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਵਾਰਡ: ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ
- ਲਿਵਿੰਗ ਲੀਜੈਂਡ: ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: