ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਫੈਨਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ - SARGUN MEHTA AND RAVI DUBEY

ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Sargun Mehta and Ravi Dubey
Sargun Mehta and Ravi Dubey (Photo: Instagram)
Published : August 18, 2025 at 11:42 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 3:53 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੀਵੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋੜੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ‘ਸੌਭਾਗਿਆ’।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਡਲ ਧਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ...ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।"

ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਦੇ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ "ਸੌਂਕਣ ਸੌਂਕਣੇ 2" ਹੈ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ "ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ ਜੀ" ਸੀ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਜਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਰਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

