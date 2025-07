ETV Bharat / entertainment

'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ 60 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ - SARDAARJI 3

Sardaarji 3 ( Photo: Special arrangement )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 18, 2025 at 10:05 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 10:12 AM IST 1 Min Read

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 60.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 'ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼' (FWICE) ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' (Photo: Special arrangement)

Last Updated : July 18, 2025 at 10:12 AM IST