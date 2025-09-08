ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਖਰੀ ਖੋਟੀ, ਕਿਹਾ- ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ...

ETV Bharat / entertainment

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਹਾਨਾ ਅਤੇ ਬਸੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪੋਹੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ

ਬਿੱਗ ਬੌਸ 19 ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੀਕੈਂਡ ਦ ਵਾਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹਨ? ਹੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ, ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਜਨ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੰਗਰ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਘਰ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਇਹ ਗੱਲ

ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਫਰਹਾਨਾ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਹ ਪੋਹਾ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਰਹਾਨਾ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ।

