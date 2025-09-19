ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਗਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ 'ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ' ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2025 at 5:24 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂਅ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ 'ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ' ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਬੋਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਇਸ ਭਜਨ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸੋਹੀ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਕੇ ਰਾਠੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਏ ਗਏ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਭਰਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਦਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ' 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
